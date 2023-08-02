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В Белгородской области российская ПВО сбила «беспилотник» самолетного типа

Поздно вечером 2 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в соцсетях, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате был сбит БПЛА самолетного типа.

По словам главы региона, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. «Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу»,- написал господин Гладков.

Ранее сегодня он рассказывал о последствиях атаки ВСУ на окраину села Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших. Но при обстреле осколками снарядов была повреждена линия электропередачи.

Владимир Зоркий

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