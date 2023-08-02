В двух многоэтажках Краснодара отключили газ из-за долгов УК

В двух многоквартирных домах Краснодара отключили газоснабжение из-за задолженности ООО УК «Наш родной квартал». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Информация об отключении газоснабжения в многоквартирных домах 88/3 и 88/4 по улице Берлизова появилась в СМИ. Без газа остались 29 квартир, оборудованных газовыми плитами.

Прокуратура организовала проверку. В ходе нее было установлено, что ООО УК «Наш родной квартал» накопило задолженность. Ранее гендиректору УК было внесено представление, при рассмотрении которого задолженность снизили более чем на 700 тыс. руб.

Прокуратура Прикубанского административного округа Краснодара также провела заседание межведомственной рабочей группы для выработки вариантов решения проблемы. Ведомство взяло на особый контроль завершение расчетов с газоснабжающей организацией. В ближайшее время газоснабжение домов восстановят.

Татьяна Ручкина

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