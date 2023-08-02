В Ярославле приступили к ремонту дорог на набережных

В Ярославле сегодня, 2 августа, начали ремонт на Волжской и Которосльной набережных и на проезде Ушакова. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Молчанов / «Вконтакте» Фото: Артем Молчанов / «Вконтакте»

Как отметил господин Молчанов, в период с 2 по 24 августа планируется заменить асфальт вокруг Успенского собора, от Волжского спуска до Подзеленья. Также на участке Которосльной набережной подрядчик сделает тротуар в плитке. Работы выполнит ООО «Профиль-Плюс», руководит которым депутат муниципалитета Ярославля Илья Горохов.

Также начался ремонт проезда Ушакова. На сегодня планировались демонтаж бордюров и фрезерование асфальта. Работы, согласно информации мэрии города, должны быть закончены до 20 сентября. Хотя мэр заверил, что оба подрядчика планируют выполнить работы к концу лета.

Алла Чижова