В Кореновске задержали молодых людей за катание девушки на капоте

В Кореновске полиция задержала молодых людей, которые катали на капоте девушку и бросали петарды под ноги пенсионеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

18- и 19-летний парни катались на машине по тротуару в центре города. На капоте находилась женщина. На другой улице Кореновска пассажир автомобиля бросил петарды под ноги пожилому прохожему.

Видео с нарушениями полицейские нашли в сети. Они установили и задержали участников инцидента. На водителя составили три административных протокола за нарушения правил управления автомобилем (по ст. 12.6, 12.15 и 12.23 КоАП РФ). Парня, кидавшего петарды, привлекли по ст. 20.1 («Мелкое хулиганство»). Материалы направлены в суд для рассмотрения.

Ночью 31 июля подобный инцидент произошел в Краснодаре. Группа молодых людей устроила беспорядки с раздеванием, дракой и опасной ездой на Восточном обходе. Водителя BMW оштрафовали.

Татьяна Ручкина

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