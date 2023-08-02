В Кореновске задержали молодых людей за катание девушки на капоте

В Кореновске полиция задержала молодых людей, которые катали на капоте девушку и бросали петарды под ноги пенсионеру. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару
18- и 19-летний парни катались на машине по тротуару в центре города. На капоте находилась женщина. На другой улице Кореновска пассажир автомобиля бросил петарды под ноги пожилому прохожему.
Видео с нарушениями полицейские нашли в сети. Они установили и задержали участников инцидента. На водителя составили три административных протокола за нарушения правил управления автомобилем (по ст. 12.6, 12.15 и 12.23 КоАП РФ). Парня, кидавшего петарды, привлекли по ст. 20.1 («Мелкое хулиганство»). Материалы направлены в суд для рассмотрения.
Ночью 31 июля подобный инцидент произошел в Краснодаре. Группа молодых людей устроила беспорядки с раздеванием, дракой и опасной ездой на Восточном обходе. Водителя BMW оштрафовали.
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