Четыре региона Черноземья подверглись почти максимальному числу фишинговых атак в России

Белгородская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области заняли второе место среди регионов России по числу фишинговых атак на интернет-пользователей в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили аналитики МТС по Воронежской области, изучив результаты опроса компании МТС RED, специализирующейся на кибербезопасности.

Фишингом называется вид интернет-мошенничества, при котором аферисты массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки. Чаще всего фишинг осуществляется от имени известных брендов или государственных учреждений. Целью таких атак является заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение злоумышленниками конфиденциальной информации пользователей: логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт.

48% интернет-пользователей этих регионов получили предложения вложить деньги в акции и проекты с высокой доходностью, 28% — купить товар с большой скидкой, около 12% — предупреждение о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или «нарушении законодательства». В 35,8% случаев мошенники пытались получить данные от банковских карт граждан, в 24,4% — их паспортные данные, в 17,9% — логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.

Чаще всего фишинговые письма распространялись от «имени крупных банков и госорганов» — на них пришлось 77,4% всех рассылок. Еще 11,6% писем были отправлены от «лица крупных промышленных предприятий». По данным аналитиков, с 2020 года объем таких атак в указанных регионах вырос вдвое.

«Фишинговые рассылки активно направляются в адрес жителей Черноземья, а масштабные кибер-атаки — на коммерческие компании и, особенно, интернет-ресурсы государственных органов власти Воронежской области. В 2022 году атакам подвергались СМИ региона, самая долгая кибер-атака в Воронеже продлилась больше суток — 26 часов»,— рассказал директор МТС в регионе Василий Голуб.

Алина Морозова

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