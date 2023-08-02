Ярославский фонд капремонта требует вернуть деньги за проект крыши клиники депутата

Региональный фонд содействия капремонту МКД Ярославской области подал в суд иск о взыскании с товарищества собственников недвижимости «Константа» 321 тыс. руб. в качестве компенсации за неиспользованную проектно-сметную документацию. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в связи с попыткой реконструкции крыши в жилом доме на ул. Победы, 15 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В доме наряду с жилыми квартирами расположена частная клиника «Константа», которой руководит депутат областной думы Юрий Филимендиков. Ремонт крыши дома был запланирован за счет средств фонда капремонта, был определен подрядчик работ. Однако в 2022 году ТСН «Константа», управляющей компанией которого является организация депутата, отказалось от ремонта и в августе 2022 года начало реконструкцию крыши, которую жильцы назвали самовольной надстройкой пятого этажа. В фонде капремонта «Ъ-Ярославль» рассказали, что фонд разрабатывал проектно-сметную документацию для ремонта крыши, которая оказалась не нужна.

«В имеющихся обстоятельствах разработанная по заказу фонда проектно-сметная документация не может быть реализована, в связи с этим региональный оператор обратился в суд с иском к товариществу собственников недвижимости «Константа» о взыскании убытков за подготовку проектно-сметной документации. Сумма иска составляет 321 тыс. руб.»,— рассказали в фонде.

Кроме этого, Кировский районный суд рассматривает иск прокуратуры к инициатору реконструкции — ООО «Современные медицинские технологии», директором которого является депутат Ярославской областной думы Юрий Филимендиков. Прокуратура требует организовать разработку проектной документации, на основании которой можно будет привести крышу в первоначальное состояние.

Алла Чижова