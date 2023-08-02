Турпоток в Крым за месяц увеличился вдвое

В июле поток туристов в Крым вырос в два раза по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает «Бизнес-журнал. Юг» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Двукратный рост эксперт объясняет низким турпотоком в Крым в начале лета. Такая ситуация, по словам Сергея Ромашкина, наблюдается последние два года. В июле в регион отправились значительно больше людей. После атаки на Крымский мост 17 июля продажи туров в республику замедлились, но уже к 20 июля ситуация стабилизировалась. Туристы выкупили почти все путевки, отказались менее 2%.

При этом по сравнению с июлем прошлого года продажи туров в Крым упали на 30%. Сергей Ромашкин отмечает, что снижение турпотока наблюдалось семь-восемь месяцев. К концу июля в Крым было продано 80% туров в целом по сезону. Загрузка отелей в регионе сейчас составляет 60-65%.

Из-за того, что в этом году путевки в регион продаются хуже, интенсивно снижаются и цены на них. К началу лета туры стоили в среднем меньше на 25%, чем в аналогичное время прошлого года.

«С конца июня началось оживление спроса. Отели стали постепенно двигать цены вверх, и в какой-то момент они сравнялись с прошлогодними. Но после известных событий цены снова пошли вниз, упав на 10-12% по отношению к июлю прошлого года»,— отметил Сергей Ромашкин.

Татьяна Ручкина

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