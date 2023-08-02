Власти Воронежа ищут подрядчика для строительства участка дороги на левом берегу за 123 млн рублей

Муниципальное учреждение Воронежа «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» объявило поиск подрядчика для строительства участка дороги на левом берегу за 123 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителя торгов выберут в рамках аукциона 11 августа. Заявки на участие в нем можно подавать до 9 августа.

Подрядчику будет необходимо построить участок автодороги между поворотом в сторону микрорайона Репное на улице Остужева и кольцом на улице Димитрова. Эти работы нужно выполнить в течение 45 дней с даты заключения контракта. Предусмотрена выплата аванса в размере 30% от цены строительства в течение 30 дней с момента подписания договора.

Ранее мэрия Воронежа сообщила о планах кардинально изменить движение на улице Димитрова во избежание пробок.

Алина Морозова

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