Администрация Ижевска подает в суд на сорвавшего сроки ремонта подземного перехода подрядчика

Власти столицы Удмуртии расторгли контракт на ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного рядом с УдГУ. Подрядчика, выполнявшего работы, планируют заявить для внесения в реестр недобросовестных поставщиков, рассказал во «ВКонтакте» врио главы города Владимир Гуляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Причиной для такого решения послужило нарушение сроков выполнения работ, которые вместо заявленного 1 апреля начались 10 мая. Задержки руководство компании, по словам господина Гуляева, объясняло «пьянством рабочих» и «невозможностью покупки указанных в контракте ограждений».

В настоящее время служба благоустройства города инициировала расторжение контракта, взыскание штрафа и неустойки. Идет подготовка документов для обращения в суд.

«Но и с себя ответственности за срыв сроков не снимаем: приняли кадровые решения. Сегодня покидает пост заместитель руководителя службы благоустройства и дорожного хозяйства, который курировал проект»,— заявил Владимир Гуляев.

Напомним, ремонт здесь начали в конце июля 2022 года, однако из-за ошибок проектировщиков перенесли на 2023 год. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Позднее стало известно, что реализацией проекта займется строительная компания «Марстрой». В июне 2023 года администрация города заявляла о завершении демонтажных работы на объекте.