Памятник бывшему главе Горького Омари Шарадзе открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде торжественно открыли бюст-памятник бывшему главе города Горького (Нижнего Новгорода) и экс-начальнику Горьковской железной дороги (ГЖД) Омари Шарадзе. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги Фото: пресс-служба Горьковской железной дороги

Памятник установили на площади имени Омари Шарадзе перед инженерным центром ГЖД в Канавинском районе.

Омари Шарадзе с 1990-го до 1993 года был народным депутатом РСФСР/РФ, с 1990-го по 1991-й возглавлял Горьковский горисполком. Покинул пост после реорганизации системы местной власти. В 1991-1999 годах был начальником ГЖД. Омари Шарадзе скончался в день своего 80-летия — 26 ноября 2021 года.

Елена Ковалева