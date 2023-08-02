Курские власти взыскали с «Ивал-гранита» 1,3 млн рублей задолженности за аренду земли

Арбитражный суд Курской области постановил взыскать с местного ООО «Ивал-гранит» более 1,3 млн руб. долга по аренде земельного участка в пользу министерства имущества региона. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Установлено, что в июле 2019 года комитет по управлению имуществом региона сдал местному ОАО «Курскрезинотехника» участок земли в аренду. Через год право собственности на недостроенные объекты на участке перешли «Ивал-граниту». Эта компания свои обязательства по уплате арендной платы «исполняла ненадлежащим образом». В результате образовалась задолженность более 1,28 млн руб., рассказали в пресс-службе судов. Там уточнили, что комитет по управлению имуществом направил компании претензию об уплате задолженности и процентов, однако она была оставлена без ответа. В связи с этим ведомство обратилось в суд, и иск был удовлетворен. Ответчик исковые требования не оспаривал.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ивал-гранит» было зарегистрировано в деревне Кукуевка Курской области в 2016 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания занимается деятельностью автомобильного грузового транспорта. Генеральный директор и бенефициар — Алексей Борисенко. Выручка ООО в 2022 году составила 382 млн руб. (в 2021-м — 223 млн руб.), чистая прибыль — 3,5 млн руб. (в 2021-м — 5 млн руб.).

Алина Морозова

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