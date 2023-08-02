Кооператив «Агролидер» на Кубани по решению суда вернет в бюджет полученный грант в сумме 35 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края обязал СППСК «Агролидер» вернуть министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона 35,4 млн руб. гранта. Решение суда опубликовано в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что в октябре 2018 года (спустя месяц после создания) кооператив получил грант в сумме 35 млн руб. Одной из целей выделения гранта является помощь начинающим сельскохозяйственным кооперативам на развитие материально-технической базы. По условиям предоставления субсидии, с момента получения средств у организации должно быть создано и сохранено в течение пяти лет семь рабочих мест (до 2023 года).

По данным «СПАРК-Интерфакс», СППСК «Агролидер» зарегистрирован в 2018 году в Отрадненском районе (станица Попутная). Основной вид деятельности — производство сыра и сырных продуктов. Руководитель — Газимагомед Мухучев. Убыток кооператива за 2022 год составил 465 тыс. руб.

«Из информации, полученной министерством от отделения Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю следует, что с 1 сентября 2021 года по 1 мая 2022 года работники у СППСК "Агролидер" отсутствуют»,— говорится в решении суда.

Суд решил, что возврату в краевой бюджет подлежат гранты в случаях нарушения условий предоставления субсидий. Министерство направило в адрес кооператива 7 июля 2022 года письмо с требованием о возврате средств, которое было оставлено без ответа. Также истец заявил о взыскании 483,2 тыс. руб. процентов за период с сентября по ноябрь 2022 года. Суд удовлетворил требования министерства в полном объеме.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. В апелляционной жалобе кооператив заявил о том, что выполнял все условия предоставления гранта.

«Отсутствие сведений о работниках в системе ПФР могло быть связано с упущениями в работе бухгалтерии кооператива, не предоставившей соответствующий отчет, тогда как в действительности таковые работники состояли в штате организации»,— сообщил ответчик.

Однако суд не принял доводы кооператива, поскольку они не подтверждены документально. Кроме того, отсутствие рабочих мест подтверждается ревизионным заключением от 16 мая 2022 года.

Судом установлено, что кооперативом не доказано соблюдение соглашения о ежегодном 10-процентном приросте объема продукции. В материалах дела также отсутствуют документы (двусторонние отчеты о целевом использовании средств), отражающие количественные или качественные показатели.

Тат Гаспарян

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