За месяц на Кубани количество самозанятых увеличилось на 18 тысяч

В июле число самозанятых в Краснодарском крае выросло почти на 18 тыс., до 386,4 тыс. человек. Об этом сообщается на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы России (ФНС).
Фото: loon.site
По итогам июля Кубань находится по количеству самозанятых на четвертом месте в России. Регион опережают Москва (1,4 млн человек), Московская область (572,3 тыс.) и Санкт-Петербург (525,7 тыс.).
Всего в России за июль самозанятость оформили 319,8 тыс. человек. Общее их число в стране превышает 8 млн человек. За месяц они заработали 108,7 млрд руб., что на 2% меньше, чем в прошлом месяце. Им начислили 4,9 млрд руб. налогов (-2,5%).
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