За месяц на Кубани количество самозанятых увеличилось на 18 тысяч

В июле число самозанятых в Краснодарском крае выросло почти на 18 тыс., до 386,4 тыс. человек. Об этом сообщается на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По итогам июля Кубань находится по количеству самозанятых на четвертом месте в России. Регион опережают Москва (1,4 млн человек), Московская область (572,3 тыс.) и Санкт-Петербург (525,7 тыс.).

Всего в России за июль самозанятость оформили 319,8 тыс. человек. Общее их число в стране превышает 8 млн человек. За месяц они заработали 108,7 млрд руб., что на 2% меньше, чем в прошлом месяце. Им начислили 4,9 млрд руб. налогов (-2,5%).

Татьяна Ручкина

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