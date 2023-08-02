Правительство области надеется получить деньги на новый мост в Ярославле раньше срока

Правительство Ярославской области намерено получить федеральное финансирование на строительство третьего моста раньше предусмотренного программой 2026 года. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГКУ «ЯРДОРСЛУЖБА» Фото: ГКУ «ЯРДОРСЛУЖБА»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что финансирование третьего моста в Ярославле заложено в федеральной программе в сумме 1,2 млрд руб., начиная с 2026 года. На настоящий момент речь идет только о строительстве моста, а не о всей Карабулинской развязке.

В ходе прямого эфира «Центра управления регионом» господин Душко пояснил, что получить финансирование ярославское правительство надеется раньше.

«Сейчас Михаил Евраев проводит огромную работу с нашими федеральными кураторами по поводу выделения средств на подготовительные работы, на проектирование. Данный объект включен в пятилетний план, который согласован уже, но деньги предусмотрены нам на 2026 год. Руководство области это не устраивает, и Михаил Евраев сейчас стучится во все федеральные двери. Мы планируем, что мы получим эти деньги намного раньше и приступим к работам»,— сказал Роман Душко.

Алла Чижова