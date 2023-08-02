Правительство области надеется получить деньги на новый мост в Ярославле раньше срока

Правительство Ярославской области намерено получить федеральное финансирование на строительство третьего моста раньше предусмотренного программой 2026 года. Об этом сообщил директор регионального департамента дорожного хозяйства Роман Душко.
Фото: ГКУ «ЯРДОРСЛУЖБА»
«Ъ-Ярославль» сообщал, что финансирование третьего моста в Ярославле заложено в федеральной программе в сумме 1,2 млрд руб., начиная с 2026 года. На настоящий момент речь идет только о строительстве моста, а не о всей Карабулинской развязке.
В ходе прямого эфира «Центра управления регионом» господин Душко пояснил, что получить финансирование ярославское правительство надеется раньше.
«Сейчас Михаил Евраев проводит огромную работу с нашими федеральными кураторами по поводу выделения средств на подготовительные работы, на проектирование. Данный объект включен в пятилетний план, который согласован уже, но деньги предусмотрены нам на 2026 год. Руководство области это не устраивает, и Михаил Евраев сейчас стучится во все федеральные двери. Мы планируем, что мы получим эти деньги намного раньше и приступим к работам»,— сказал Роман Душко.