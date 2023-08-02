Bloomberg: импорт СПГ в Европу упал до минимума с ноября 2021 года

Объем поставок сжиженного природного газа (СПГ) в европейские государства упал до рекордно низкого уровня за последние два с половиной года, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Как отмечает агентство, импорт СПГ в июле упал на 7% в годовом выражении, до 8,6 млн тонн. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года. Резкое снижение показателей объясняется снижением цен на газ в регионе, что делает его менее привлекательным для поставщиков. Стоимость газа за последние 20 месяцев упала более чем на 80%, и трейдеры предпочитают отправлять поставки в Азию или ждать нового повышения цен, поясняет Bloomberg.

Европа значительно сократила импорт российского газа после ввода войск РФ на Украину. Это привело к резкому росту спроса на американский газ. В 2021 году общий объем контрактов на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны составлял около 13 млн тонн в год. В 2022 году этот показатель вырос почти в четыре раза — до 51,2 млн тонн. В 2023 году европейские государства довольно быстро заполнили свои подземные газовые хранилища на 85%, это произошло уже в конце июля. Как отмечают европейские чиновники, это было сделано для того, чтобы минимизировать риски жителей и предприятий Европы в случае суровой зимы.

Подробнее о росте спроса на американский газ в ЕС — в материале «Ъ» «СВО помогла американскому СПГ».

Александр Кислов