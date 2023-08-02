В Адыгее активизировались дистанционные мошенники

В Адыгее в июле выросло количество фактов дистанционного мошенничества вместе с увеличением сумм единичных ущербов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что всего за июль полицейские зарегистрировали 75 фактов дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 33 миллиона рублей.

Из общего числа потерпевших пятеро человек потеряли накопления в размере более одного миллиона рублей.

Самый крупный единичный ущерб в объеме 12,5 миллионов рублей был зафиксирован около недели назад в Майкопе. Местный житель оформил на себя несколько кредитов, взял деньги в долг у знакомых, продал недвижимость другого гражданина и все полученные средства перевел на «безопасные» счета. Аналогичным образом свои накопления в июле потеряли еще 17 жителей республики.

Еще девять человек стали жертвами мошенников, ответив на звонки с неизвестных номеров и согласившись установить себе мобильные приложения «для защиты сбережений от кибератак», а на самом деле предоставили удаленный доступ к своим реквизитам аферистам, которые присвоили их деньги.

Среди обманутых оказывались и пенсионеры, которые поверили сообщениям о том, что их родственникам грозит уголовная ответственность, и соглашались заплатить мошенникам за увод от нее. Также среди обманутых — поверившие рассказам незнакомцев о возможности зарабатывать посредством онлайн-инвестиций. И еще одна группа потерпевших — участники сделок купли-продажи на торговых онлайн-платформах.

Андрей Обнорский

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