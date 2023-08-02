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Полеты в Китай из Сочи запускать не планируют

В РФ не планируют запускать полеты в Китай из Сочи — единственного открытого аэропорта на юге страны. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на источник в сфере туризма.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Полеты в Китай могут запустить из аэропорта Минеральных Вод. В воздушной гавани отметили, что открыть рейсы планируется в среднесрочной перспективе. Как отмечает источник, на вылеты из Минвод спрос в три-четыре раза выше, чем из Сочи.

С 1 августа между Россией и Китаем возобновился безвизовый режим для туристических групп. В июле страны обменялись списками туроператоров, которые могут отправлять и принимать туристов.

Татьяна Ручкина

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