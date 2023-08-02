Мэрия Ярославля сэкономит миллион на новогодних гирляндах

В Ярославле победителем аукциона по поиску поставщика праздничной светотехники для украшения города стала организация, предложившая стоимость в три раза меньше начальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что начальная цена контракта составляла почти 1,5 млн руб. За эти деньги мэрия была намерена купить 296 осветительных наборов для рождественских (новогодних) елок, при этом стоимость одного из наборов составляет 53 тыс. руб., еще семь наборов выйдут на 217 тыс. руб.

В торгах приняли участие шесть участников, из них только двое предложили сумму выше 1 млн руб., но ниже предложенной мэрией. Победителем стало московское ООО «Лотус», предложившее поставить праздничные наборы за 550 тыс. руб. Если поставщик подпишет контракт, городские власти сэкономят на закупке почти миллион рублей.

Алла Чижова