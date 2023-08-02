Стоимость школьного набора в Краснодаре за год снизилась на 30%

Стоимость школьного набора в Краснодаре в 2023 году снизилась на 30% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе платформы объявлений «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Базовый школьный набор включает школьную форму (два варианта верха и низа), обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с канцтоварами и набор тетрадей. В Краснодаре собрать в школу мальчика обойдется в 7490 руб., девочку — в 7430 руб. Годом ранее, по данным Росстата, сумма достигала 11,8 тыс. руб. за набор без учета тетрадей и пенала для девочек и 11,5 тыс. руб. — для мальчиков.

«Из набора школьника наибольшую долю по продажам в этом году на "Авито" занимают детские кроссовки и ранцы. А сильнее всего за год выросли продажи спортивных костюмов для мальчиков (на 90%) и школьных брюк для девочек (на 55%)»,— отметил руководитель категории Lifestyle в «Авито» Алексей Козловский.

Средняя стоимость рубашки для мальчика в Краснодаре составила 790 руб., брюк — 690 руб. Продажи рубашек в текущем году выросли на 56%, уточнили в компании. Средняя стоимость школьной юбки в краевом центре составила 880 руб., сарафана — 720 руб., школьной блузки — 770 руб. Приобрести спортивную форму для мальчика, как и кроссовки, в Краснодаре обойдется в 1,1 тыс. руб., для девочки — 1 тыс. руб. Средняя стоимость рюкзака на портале достигает 1,6 тыс. руб., набора тетрадей — 360 руб.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram