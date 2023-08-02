РФС отменил красную карточку футболисту ЦСКА Гайичу в матче с «Ахматом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) отменил красную карточку сербского защитника ЦСКА Милана Гайича. Он получил ее в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». Футболист сможет принять участие в следующем матче ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости

О принятом решении журналистам сообщил глава комитета РФС Артур Григорьянц. «По Гайичу в понедельник получили письмо от ЦСКА, направили в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Получили заключение, что Владислав Безбородов ошибочно удалил Гайича»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

30 июля ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 3:2. На седьмой добавленной к первому тайму минуте главный арбитр Безбородов назначил 11-метровый в ворота ЦСКА за фол Гайича. Вратарь Игорь Акинфеев отразил удар, но арбитр потребовал заново пробить пенальти. Перед повторным ударом Безбородов воспользовался cистемой видеопомощи VAR, после чего показал красную карточку Гайичу.

В следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с московским «Локомотивом» 5 августа.

Лаура Кеффер