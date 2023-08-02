Заместителя директора в школе Удмуртии обвиняют в хищении станка

В Удмуртии перед судом предстанет 61-летний житель Ярского района. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения на 13,5 тыс. руб. ( ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, по версии следствия, мужчина работал заместителем директора школы по административно-хозяйственной работе. Он похитил деревообрабатывающий станок, при этом обманув членов инвентаризационной комиссии и должностных лиц. Затем для сокрытия факта хищения мужчина составил подложные документы об его износе и непригодности для использования в учебном процессе.

Похищенное имущество обнаружили по месту жительства обвиняемого. Уголовное дело, по которому мужчине грозит до шести лет лишения свободы, направили в суд.