Курские власти пообещали закупить местным добровольцам не менее 300 единиц оружия

На базу добровольной народной дружины Курской области доставлена первая партия оружия. Его количество не уточняется, но, по словам губернатора Романа Старовойта, вскоре общее число увеличат до 300 единиц.

Глава региона подчеркнул, что властями созданы все условия для хранения оружия. Господин Старовойт напомнил, что Курская область «практически ежедневно на себе ощущает террористические удары с территории Украины». «В этих условиях мы обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона. Для этих целей создана народная дружина, которая занимается оказанием дополнительной помощи вооруженным силам, Росгвардии, полиции и погрануправлению»,- написал в телеграм-канале губернатор. Он сам периодически посещает тренировочную площадку центра «Патриот», не раз занимался с инструкторами.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден»,- отметил Роман Старовойт. Его коллега из Белгородской области Вячеслав Гладков утром 2 августа провел церемонию вручения первых единиц оружия самым опытным членам местной теробороны.

Владимир Зоркий