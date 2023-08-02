В Сочи на обработку пальм от насекомых выделили более 20 млн рублей

Власти Сочи выделили более 20 млн руб. на обработку пальм от вредителей. Ее проводят шесть раз в год, сочетая внутристволовую пропитку с опрыскиванием кроны, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Методику борьбы с пальмовым мотыльком и пальмовым долгоносиком мэрия разработала совместно с учеными Субтропического научного центра Российской академии наук. Ее распространили среди всех хозяйствующих субъектов и управляющих компаний Сочи. Обработку регулярно проводят администрации внутригородских районов в рамках заключенных муниципальных контрактов. Методическая помощь также оказывается жителям частных домов.

В Сочи уже завершили инвентаризацию пальм, которые погибли из-за повреждения насекомыми. Большинство сухих экземпляров утилизировано. На муниципальных территориях вместо них появились новые саженцы.

В прошлом году на курорте высадили около 700 молодых пальм. В 2024 году власти планируют провести масштабную инвентаризацию всех зеленых насаждений и озелененных территорий Сочи. В городе больше всего распространены трахикарпус форчуна или китайская веерная пальма, хамеропс приземистый и вашингтония нитчатая.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram