Прокуратура вывила нарушения пожарных норм в шести садовых товариществах Северского района

Шесть садовых товариществ Северского района получили представления прокуратуры из-за нарушения требований противопожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены в ходе проверки, направленной на предотвращение распространения лесных пожаров. В итоге в садоводческих товариществах (СТ), имеющих общие границы с лесами, прокуроры установили несоблюдение правил противопожарного режима.

В частности, председатели СТ не прошли обучение мерам пожарной безопасности, на территории товариществ отсутствовали схемы пожарных проездов, источники наружного противопожарного водоснабжения. Кроме того, земли, прилегающие к лесам, не были очищены от сухой растительности, говорится в сообщении.

В результате шести председателям СТ были вынесены представления, и они были привлечены к дисциплинарной ответственности.

По данным синоптиков, с пятницы и на выходных на Кубани ожидается очень сильная жара, температура воздуха достигнет +39 Цельсия.

Андрей Обнорский

Читайте нас в Telegram