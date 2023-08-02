Путин наградил госнаградами погибших на спецоперации военных

Президент России Владимир Путин проводит в Екатерининском зале Кремля церемонию награждения государственными наградами. Он вручит звезды Героев России участникам военной операции на Украине и наградит сотрудников МВД и Росгвардии, которые отличились во время мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. Также президент вручил родственникам погибших на спецоперации военных золотые звезды.

По словам Владимира Путина, участники боевых действий на Украине ежедневно проявляют «большое мужество, героизм и преданную службу России».

«Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны»,— сообщил глава государства, обращаясь к награжденным военным (цитата по сайту Кремля).

В частности, в ходе сегодняшнего мероприятия были награждены следующие участники военной операции: капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов (получили звание Героя России посмертно); младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов, гвардии полковник Тимур Курилкин, командир казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Олег Ликонцев, подполковник Ирек Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков (получили звезды Героев России). Кроме того, ряд военных наградили орденом Мужества, медалью «За отвагу» и медалью «За храбрость» II степени. Кроме того, орденом «За заслуги перед Отечеством» награжден лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, а орден Почета получила мать Рамзана Кадырова Аймани.

Александр Кислов