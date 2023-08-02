В Ярославле вновь хотят строить колокольню Успенского собора

В Ярославле снова обсуждается идея строительства колокольни кафедрального Успенского собора. Об этом рассказал депутат Госдумы России Анатолий Лисицын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 1 августа губернатор Михаил Евраев встретился с меценатом Виктором Тырышкиным. Как рассказал присутствовавший на встрече господин Лисицын, обсуждалось строительство колокольни.

«Тема, которая обсуждалась — строительство в Ярославле колокольни Успенского собора. Той колокольни, для строительства которой на средства мецената Виктора Тырышкина не смогли создать условия ни Ястребов, ни Миронов. Такую колокольню он построил сейчас в Костроме»,— рассказал Анатолий Лисицын.

Успенский собор в Ярославле был построен на средства Виктора Тырышкина и освещен в 2010 году. Проект предполагал и строительство колокольни, однако оно не было начато. В 2012 году мэр Ярославля Евгений Урлашов провел опрос жителей, по итогам которого 68,9% респондентов высказалось за строительство колокольни (всего приняло участие около 40 тыс. жителей). Сейчас колокола собора (в том числе 1000-пудовый, отлитый к 1000-летию Ярославля) находятся на открытой площадке у входа в собор.

Собор находится в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, новое строительство здесь запрещено, возможно лишь воссоздание исторических объектов по согласованию с Минкультом России. Однако и новый собор, и планируемая колокольня значительно выше существовавших ранее сооружений.

Антон Голицын