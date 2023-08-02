Жизнь как в кино

В жилом комплексе бизнес-класса «Павелецкая Сити» завершена отделка общественных зон пяти корпусов. Архитектурное бюро Oleg Klodt Architecture

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& Design решило их в стиле золотого века Голливуда: высокие потолки и панорамные окна, массивные потолочные арки и теплое освещение. Интерьер лобби каждого из корпусов вдохновлен образами классических кинозвезд. Например, лобби корпуса «Монро» получило пышные розовые кресла, а при входе в корпус «Чарли» можно встретить гримерные зеркала с подсветкой и светильники-прожекторы. Дизайн-проект сочетает в себе не только изысканную атмосферу Америки середины прошлого века, но и все условия для комфортной жизни: в каждом корпусе предусмотрены лаундж-зона, колясочная, санузел и мойка для лап домашних питомцев.

Елизавета Федутинова