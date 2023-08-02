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Коммерсантъ FM
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Суд назначил членам банды Аслана Гагиева от 12 лет колонии до пожизненного

Второй Западный окружной военный суд признал виновными 12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева по делу о массовых убийствах и покушениях. Десять членов группировки приговорили к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, еще двоих — к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Суд установил, что обвиняемые являлись членами банды под руководством Аслана Гагиева (прозвище Джако). С 2004 по 2014 год они совершили 37 убийств в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. Также их признали виновными в покушении на убийства четырех человек, посягательстве на жизнь трех полицейских, похищении двух граждан и незаконном лишении свободы одного человека.

Дело Аслана Гагиева, которого России выдала Австрия, с 2021 года рассматривалось Южным окружным военным судом. Процесс над 12 фигурантами стартовал во Втором Западном окружном военном суде еще в декабре 2018 года, но из-за пандемии коронавируса, болезни судьи и множества преступных эпизодов прения сторон откладывались. Именно Аслан Гагиев, по данным следствия, поручил своим подчиненным убить следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Пожизненное и никакой "отваги"».

Милена Костерева

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