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Коммерсантъ FM
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В Балтийском море начались учения с участием 30 боевых кораблей ВМФ России

2 августа в акватории Балтийского моря начнутся военно-морские учения «Океанский щит – 2023» с участием 6 тыс. военнослужащих, рассказали в пресс-службе Минобороны России.

«Учения пройдут под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирала Николая Евменова»,— сообщается в официальном Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Согласно данным Минобороны, в ходе начавшихся учений предполагается проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов России в оперативно важном районе. Кроме того, силы ВМФ в рамках учений в Балтийском море на практике проверят слаженность работы штабов различного уровня, отвечающих за управление сил военных РФ. В учениях задействуют более 30 боевых кораблей и катеров и 20 судов обеспечения.

В начале июня российское министерство обороны сообщило о проведении других масштабных военных учений в Балтийском море. В них, согласно данным оборонного ведомства, было задействовано до 40 кораблей, до 25 самолетов и вертолетов, до 500 единиц специальной техники и свыше 3,5 тыс. военнослужащих.

Александр Кислов

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