Прокуратура включилась в борьбу за земли лесного фонда на берегу Краснодарского водохранилища

Прокуратура Кубани включилась в борьбу за земли лесного фонда на берегу Краснодарского водохранилища, которые в результате принятия судебных актов оказались в частной собственности со статусом ИЖС (под индивидуальное жилищное строительство). Сведения об этом появились на сайте Октябрьского районного суда.

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Иск прокуратуры Краснодара к приобретателю спорного земельного участка Олегу Базалею с привлечением в качестве третьих лиц министерства природных ресурсов Кубани, Росимущества и Росреестра принят к производству, следует из карточки дела.

«Ранее суды признали право частной собственности на этот участок. Сейчас мы хотим это право признать отсутствующим, погасить запись о нем и вернуть земли лесного фонда»,— уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Речь идет об участке площадью 4,4 га, расположенном в хуторе Ленина, на улице Приморской. Это вытянувшаяся вдоль берега Краснодарского водохранилища территория, которую местные жители облагородили, за которой ухаживают, используя ее для отдыха. По информации минприроды Кубани, участок принадлежит государству, входит в земли лесного фонда Краснодарского лесничества. В отношении его частей в 2011 году были заключены договоры об аренде, зарегистрированные в ЕГРН.

Однако одиннадцать лет назад одна из жительниц Краснодара получила в наследство долю в сельхозземлях станицы Старокорсунской. При выделении доли в натуре и вынесении на местность границ ее участок оказался на месте земель лесного фонда в хуторе Ленина, и земли, ранее считавшиеся лесным фондом, получили статус ИЖС. Такое решение тогда вынес Октябрьский суд. Арендаторы тогда оспорили это постановление, сформированный участок ИЖС был снят с кадастрового учета, а лесным землям вернули их прежний статус.

В прошлом году господин Базалей выступил инициатором пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Основанием для этого стал просто факт смены собственника участка, при этом в ходе рассмотрения были радикально изменены изначальные исковые требования. Теперь они сводились не к постановке на кадастровый учет, а к признанию сделки по покупке им участка у прежнего собственника состоявшейся (договор был заключен незадолго до возврата землям лесного статуса).

В результате Октябрьский суд опять вынес решение, которым по существу создал условия для наделения спорных земель статусом ИЖС и отнесения их к частной собственности. Арендаторам снова пришлось его обжаловать в апелляцию, их жалоба пока не рассмотрена, дело развивается параллельно. Также они обратились в прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования, в минприроды края, в Следственный комитет, а кроме того, в Квалификационную коллегию судей с требованием дать оценку действиям федерального судьи, повторно принявшего такое решение.

Андрей Обнорский

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