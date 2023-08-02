На Кубани за полгода объем просроченных платежей по ипотеке вырос на 14%

В Краснодарском крае объем просроченных платежей по ипотеке в июле вырос на 14% в сравнении с показателями января текущего года. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По итогам июля жители Кубани не оплатили вовремя платежи по ипотечным займам на общую сумму 555 млн руб. Общероссийский показатель также вырос за указанный срок на 7% и составил 5 млрд руб.

«Сложно выделить какие-то значимые причины, которые привели к такому результату. Скорее всего, он является временным и объем просроченной задолженности может снизиться по итогам 2023 года»,— пояснил генеральный директор агентства Денис Аксенов.

В Карелии, Калмыкии и Псковской области отмечен кратный рост задолженности от 2,3 до 3,3 раза. Лидером по объему долгов стала Москва (738 млн руб.). По данным аналитиков, затяжной период роста задолженности может быть вызван прекращением увеличения цен на недвижимость.

Анастасия Донскова

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