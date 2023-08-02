Пенсионера из Удмуртии подозревают в убийстве знакомого топором из-за бытовой ссоры

В Удмуртии 62-летнего местного жителя подозревают в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Причиной преступления стал конфликт на бытовой почве, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, подозреваемый и 63-летний мужчина проживали вместе в селе Балезино после того, как потерпевший освободился из мест лишения свободы. Однако в день трагедии после употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого пенсионер взял топор и несколько раз ударил им знакомого. В результате полученных травм тот скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан, готовится ходатайство о заключении его под стражу. В рамках расследования проводятся медицинская и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.