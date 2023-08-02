В Воронежской области проводится проверка по факту наезда полицейского на велосипедиста

Полицейский сбил 15-летнего велосипедиста накануне днем в Борисоглебске Воронежской области. Региональное управление Следственного комитета устанавливает обстоятельства и причины происшествия, сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области озвучили предварительные данные по аварии. Уточняется, что 15-летний велосипедист выехал со второстепенной дороги на главную, не пропустив легковой автомобиль Nissan Primera и допустив столкновение с ним. В результате ДТП подросток был доставлен в медучреждение.

Полицейские передали материалы проверки по факту инцидента в СК. Следователи осмотрели место происшествия, опросили полицейского и его пассажира, отца пострадавшего ребенка. «Назначены необходимые судебные экспертизы, по окончанию лечения подростку будет проведена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненного вреда здоровью»,— рассказали в СКР. Там добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Алина Морозова

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