В Сочи начали подготовку к отопительному сезону

В Сочи проводят подготовку к новому отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Проводится промывка и опрессовка системы теплоснабжения. По результатам работ согласовывается техническая документация»,— говорится в сообщении.

В Хостинском районе на котельной №16 коммунальным службам предстоит провести работы по увеличению диаметра трубопровода. Котельная снабжает ресурсом многоквартирные дома, санатории и соцобъекты.

На улице Черноморской уже заменили 200 м магистрального теплопровода. Ресурс через него подается в микрорайон «Светлана».

Плановый ремонт проводят на шести котельных, пяти тепловых газовых установках, на централизованном тепловом пункте «Раздольное». Готовность объектов к настоящему времени составляет 60%.

Анастасия Донскова

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