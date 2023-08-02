Дмитрий Песков назвал «необходимой мерой» выдачу оружия членам белгородской теробороны

Сегодня состоялась церемония вручения оружия членам территориальной самообороны Белгородской области. В мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Гладков, а прокомментировал процедуру уже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, главное, что «все осуществляется в строгом соответствии с законодательством» и «в связи с той обстановкой, которая есть в приграничном регионе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это меры, которые необходимы на фоне нападений с территории Украины. Оружие никогда не бывает бесконтрольным. Все механизмы контроля, конечно, должны быть очень тщательно реализованы и предусмотрены. Собственно, нет сомнений, что так оно и есть»,— заявил господин Песков (цитата по ТАСС).

Добровольцам теробороны вручили автоматы, противодроновые ружья и несколько «УАЗиков» различной комплектации. При этом Вячеслав Гладков пояснил, что в «сложной ситуации» на границе власти подошли к тому этапу, когда в рамках действующего законодательства решают вопросы обеспечения оружием бойцов самообороны: «Порядок применения оружия будет доведен дополнительно через командиров полка, батальона». В ходе церемонии господин Гладков напомнил, что готовится федеральный законопроект, который позволит в дальнейшем вооружить всех членов теробороны. Пока спецсредства получили якобы самые обученные и опытные бойцы. С пристрелкой оружия им должны помочь местные сотрудники Росгвардии.

«Нельзя с игрушками защищать Родину. Человек, который привык, что у него на плече игрушка, он не чувствует ответственности. При наличии боевого оружия, во-первых, и чувство уже совсем другое, во-вторых, из тысячи таких выходов один будет боевым, и не хочется, чтобы в такой боевой выход ты остался сторонним наблюдателем без оружия»,— рассказал после мероприятия один из инструкторов теробороны (цитата по fonar.tv).

В региональной теробороне состоят более 2,9 тыс. человек, входящих в состав уже восьми батальонов. В июле стало известно, что на закупку 400 единиц оружия и обмундирование членов теробороны на Белгородчине выделено около 400 млн руб. также предусматривалась закупка восьми УАЗ «Патриот» и 32 УАЗ-3309.

Владимир Зоркий