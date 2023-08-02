Ярославское правительство выделило 40 млн на расселение аварийных домов

Правительство Ярославской области выделило 40 млн руб. на расселение аварийного жилья после проверки прокуратуры о несоблюдении прав граждан, проживающих в таких домах. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Ярославская прокуратура установила, что органы власти несвоевременно принимают решения по обеспечению нуждающихся в жилье граждан помещениями в Борисоглебском, Рыбинском, Некрасовском, Ростовском, Тутаевском районах области. Кроме того, долгое время не исполняются судебные решения о возложении обязанности предоставить гражданам благоустроенное жилье. В результате проверки правительство региона приняло соответствующие меры: выделило средства на расселение и проводит закупочные процедуры, а также закупило два жилья в Рыбинском и Борисоглебском районах.

«Вопросы восстановления жилищных прав граждан, дополнительного финансирования и реализации выделенных на указанные цели денежных средств находятся на контроле прокуратуры области»,— уточнили в прокуратуре.

Алла Чижова