В Краснодаре предъявили обвинение второму подозреваемому в нападении на полицейских на улице Тургенева. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства. 19-летний злоумышленник прибыл к посту ДПС, где находился его ранее задержанный 22-летний знакомый. Приятель подозреваемого напал на сотрудника ДПС, потребовавшего убрать его автомобиль, перегородивший движение, с проезжей части. Мужчину задержали и доставили на пост для разбирательств. Прибывший на место молодой человек напал на второго сотрудника полиции, подоспевшего на помощь коллеге.

В отношении нападавших возбудили дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Обоих подозреваемых допросили, они признали свою вину. В ближайшее время в отношении правонарушителей будет избрана мера пресечения.

Ранее в Краснодаре обвинение было предъявлено 22-летнему зачинщику беспорядков, оставившему автомобиль на проезжей части.

Анастасия Донскова

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