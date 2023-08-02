Из Пулково запустят дополнительные рейсы в Мурманск

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») запускает дополнительные рейсы из Пулково в Мурманск, сообщили в пресс-службе перевозчика.

С 13 августа в расписании появятся следующие рейсы: с вылетом из Пулково в 13:05 (по средам и воскресеньям) и в 13:30 (по вторникам, четвергам и субботам), обратный рейс из Мурманска — в 16:00 и 16:25 соответственно.

По понедельникам и пятницам будет действовать рейс с вылетом в 20:00 из Петербурга. Обратный рейс из Мурманска будет отправляться в 22:55.

Новые рейсы будут выполняться на самолетах Superjet 100 в моноклассе (с тарифом Комфорт), также на маршруте используются Airbus А319 и Boeing 737.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», «Россия» в августе увеличила на 2 количество рейсов в Апатиты.

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