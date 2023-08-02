Кубанские виноделы проведут дегустацию в «Винной деревне» под Гостагаевской

В конце недели 10 кубанских виноделен проведут дегустацию своей продукции в «Винной деревне» под станицей Гостагаевской. Об этом сообщает администрация Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Дегустация, фотосессия с фермерами-виноделами и бесплатные экскурсии по истории российского вина и первых виноделен Анапы начнутся в пятницу и будут проходить все выходные. Экскурсии стартуют в 13.00, 15.00 и 17.00. В воскресенье в мероприятии примет участие глава Союза Сомелье и винных экспертов России Артур Саркисян.

Объект агротуризма «Винная деревня» расположен на 4 км трассы «Юровка-Гостагаевская».

Михаил Волкодав

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