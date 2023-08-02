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Коммерсантъ FM
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Захарова: США оправдали террор Киева отказом осудить атаки ВСУ на Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США своим отказом осуждать украинские атаки на территорию России, по сути, официально оправдали террористические методы Украины. Ранее в Госдепе США сообщили, что Киев сам выбирает объекты для своих атак, однако Вашингтон не поддерживает удары по российской территории.

«По сути, США официально оправдали террористические методы и подтвердили, что гражданские объекты можно разрушать, ставя под угрозу жизни мирных жителей. Ни слова осуждения»,— сообщила госпожа Захарова в ходе своего традиционного брифинга для журналистов.

Мария Захарова утверждает, что украинские вооруженные силы совершают атаки на российскую территорию «на деньги и с технической поддержкой, вооружением стран Запада».

В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-Фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории «Москва-Сити», повредив здание в IQ-квартале, которое пострадало в ходе предыдущей атаки 30 июля. В этом здании расположены офисы Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Росаккредитации и Россельхозбанка.

Подробнее читайте «"Бобры" испортили фасады в "Сити"».

Александр Кислов

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