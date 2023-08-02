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Коммерсантъ FM
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Пашинян заявил о неэффективном посредничестве Брюсселя в переговорах с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Euronews, что посредничество Евросоюза в переговорах по Нагорному Карабаху неэффективно. По его словам, Азербайджан не выполняет достигнутые договоренности, а Брюссель не стремится этому противодействовать. Текст интервью размещен на сайте армянского правительства.

Никол Пашинян

Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Никол Пашинян отметил, что проблема в контексте брюссельской платформы имеет продолжительный характер. По его словам, если какая-либо из сторон не выполняет договоренности, достигнутые в присутствии председателя ЕС, то «за этим не следует даже конкретных оценок».

«Мы даже подготовили документ, где мы перечислили договоренности, которые были достигнуты на брюссельской площадке, но не были реализованы в дальнейшем. Пакет оказался очень толстым, что настораживает»,— рассказал господин Пашинян.

Премьер-министр также привел пример такого неисполнения договоренностей со стороны Азербайджана: «В моем присутствии президент Азербайджана, в присутствии председателя Европейского совета, еще в конце прошлого года пообещал и обязался, что в ближайшую неделю, в течение 7–15 дней,— это было в прошлом году — вернет десять пленных. До сих пор это обязательство не выполнено».

В нынешнем году Ереван и Баку приступили к мирным переговорам, в том числе по вопросу Нагорного Карабаха. Переговоры проходят при посредничестве России, США и Евросоюза. В конце июня главы дипломатий двух стран посетили США, в середине июля встретились в Брюсселе, а в конце этого же месяца прилетели на переговоры в Москву. По оценке представителей власти обоих государств, переговоры далеки от финишной прямой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир вашему МИДу».

Полина Мотызлевская

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