В Ирбите будут судить дровокола за обман четырех пенсионеров

Ирбитская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении молодого человека, который по телефону обманывал пенсионерок, говоря, что нужно заплатить за освобождение родственников виновных в крупных ДТП.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ему предъявлены обвинения по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), санкции которой предусматривают лишение свободы до шести лет.

По его словам, молодой человек окончил техникум, получив профессию крановщика, в последнее время работал дровоколом 5-ого разряда. «В июне он решил заработать и в составе группы мошенников стал участником схемы "Ваш родственник попал в ДТП"»,— рассказал полковник Горелых.

Жертвами стали четыре пенсионерки Ирбита в возрасте от 67 до 83 лет. Общий ущерб составил свыше 1,12 млн руб. «Дровокол, чтобы смягчить себе наказание на вынесении приговора, признал свою вину и уже начал процесс возмещения убытков потерпевшим»,— подчеркнул Валерий Горелых.

Александр Стародумов

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