Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За 31 июля ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда

Во вторник, 31 июля, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда (за 30 июля — не менее 82). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших ни в одном инциденте нет. Небольшие разрушения зафиксированы в одном селе.

  • В Белгородском районе со стороны Украины по селу Щетиновка ударили 15 артиллерийскими снарядами, по селу Наумовка — семью. Из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка — зафиксировано 18 попаданий и два выстурела. В селе Журавлевка с беспилотника сбросили две гранаты и взрывное устройство. Также по селу ударили двумя артиллерийскими снарядами. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое — установлено четыре выстрела.
  • В Валуйском районе по селу Кукуевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Долгое — два минометных, по селу Логачевка — шесть артиллерийских, по селу Борки — один минометный.
  • В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 15 попаданий.
  • В Грайворонском районе по территории между селом Безымено и хутором Байрак ВСУ ударили шестью минометными снарядами, между селом Козинка и хутором Понуры — одним минометным. Также по Козинке было выпущено 16 минометных снарядов, семь из которых пришлись на КПП. Разрушен сарай.
  • В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотника взрывное устройство.
  • В Шебекинском городском округе по селу Муром было выпущено 11 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть минометных, по поселку Красное — пять минометных, по хутору Марьино и селу Середа — три и два минометных соответственно, по селу Сурково — один артиллерийский.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 августа

Читать далее

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...