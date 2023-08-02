За 31 июля ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда

Во вторник, 31 июля, ВСУ выпустили по Белгородской области не менее 131 снаряда (за 30 июля — не менее 82). Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших ни в одном инциденте нет. Небольшие разрушения зафиксированы в одном селе.

В Белгородском районе со стороны Украины по селу Щетиновка ударили 15 артиллерийскими снарядами, по селу Наумовка — семью. Из ствольной артиллерии и гранатомета обстреляли село Нехотеевка — зафиксировано 18 попаданий и два выстурела. В селе Журавлевка с беспилотника сбросили две гранаты и взрывное устройство. Также по селу ударили двумя артиллерийскими снарядами. Под гранатометный обстрел попало село Лозовое — установлено четыре выстрела.

В Валуйском районе по селу Кукуевка было выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Долгое — два минометных, по селу Логачевка — шесть артиллерийских, по селу Борки — один минометный.

В Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 15 попаданий.

В Грайворонском районе по территории между селом Безымено и хутором Байрак ВСУ ударили шестью минометными снарядами, между селом Козинка и хутором Понуры — одним минометным. Также по Козинке было выпущено 16 минометных снарядов, семь из которых пришлись на КПП. Разрушен сарай.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье противник сбросил с беспилотника взрывное устройство.

В Шебекинском городском округе по селу Муром было выпущено 11 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть минометных, по поселку Красное — пять минометных, по хутору Марьино и селу Середа — три и два минометных соответственно, по селу Сурково — один артиллерийский.

Алина Морозова

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