В Кущевском районе осудили главу строительной фирмы за мошенничество при госзаказах

В Кущевском районе суд признал виновным главу строительной фирмы в мошенничестве при выполнении региональных проектов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в апреле 2022 года между предпринимателем и администрацией станицы Кущевской был заключен договор о благоустройстве парка на улице Загородной. Стоимость соглашения составила 37 млн руб. В перечень работ входило обустройство освещения, озеленение территории, монтажные и общестроительные мероприятия.

При исполнении контракта злоумышленник внес недостоверные сведения о выполнении отделочных работ, в результате чего стоимость контракта была завышена на 1,7 млн руб. Полученными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.

По факту правонарушения было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Свою вину фигурант признал на этапе предварительного следствия. Ущерб бюджету был возмещен в полном объеме. Злоумышленнику н6азначили условное наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком в течение года. Приговор не вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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