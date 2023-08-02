У Всеволожского военкомата задержали пожилого мужчину с бутылками с зажигательной смесью

Во Всеволожске Ленинградской области сотрудники Росгвардии задержали 74-летнего мужчину, который принес к зданию местного военкомата бутылки с зажигательной смесью, сообщает 78.ru.

Военный комиссариат Всеволожска и Всеволожского района расположен по адресу: Московская улица, 4. Около 10:10 2 августа сотрудники правоохранительных органов заметили неподалеку от здания мужчину, который держал в руках подожженную бутылку с «коктейлем Молотова». Бутылку потушили, мужчина был задержан. По предварительной информации, его убедили совершить поджог неизвестные, которые звонили ему по телефону.

Это уже четвертый случай попытки поджога военкомата в Петербурге и Ленобласти за последние дни. Вечером 1 августа здание комиссариата на Английском проспекте пыталась поджечь 67-летняя женщина. В тот же день другая женщина грозила поджечь здание военкомата в Сестрорецке, а первый случай произошел 31 июля. Тогда мужчина поджег двери комиссариата на улице Чайковского, 53. Все неудавшиеся поджигатели были задержаны и опрошены. По предварительной информации, их убедили совершить поджоги неизвестные, которые связывались с ними по телефону и в мессенджерах.

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