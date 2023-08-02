Экс-министра транспорта Красноярского края вернули в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста

Экс-министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову изменили меру пресечения. Чиновник находился под домашним арестом, однако из-за нарушений условий содержания его поместят в СИЗО до 19 сентября. Как сообщила прокуратура края, обвиняемый в письме передал другому фигуранту дела сведения о данных против него показаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Димитров

Фото: Министерство транспорта Красноярского края Константин Димитров

Фото: Министерство транспорта Красноярского края

Константина Димитрова поместили под домашний арест 28 октября 2022 года после досудебного соглашения со следствием. Суд запретил ему получать и отправлять почтово-телеграфную корреспонденцию.

Ранее «Ъ» сообщал, что чиновник был задержан в июле прошлого года. Бывшему министру предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). В июне текущего года уголовное дело поступило на рассмотрение в Центральный райсуда Красноярска.

Летом 2022 года представители правоохранительных органов установили факт финансовых нарушений при строительстве красноярского метро. Помимо экс-министра транспорта уголовные дела возбудили против экс-главы транспортного управления края Константина Мандрова и бывшего председателя правительства региона Юрия Лапшина. Им предъявили обвинения аналогично по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Также обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявили председателю совета директоров «КрасноярскТИСИЗ» Олегу Митволю. Он занимался проектированием подземки.

Согласно данным следствия, подрядчику были необоснованно перечислены 742 млн руб. Так, вместо 220 скважин было пробурено только 60, вместе с этим использовалась устаревшая проектная документация начала 1990-х годов и отсутствовала актуальная геодезическая съемка и др.

Александр Киселев, Новосибирск