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Коммерсантъ FM
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«Романтика гонок привлекает производителей люкса»

Анна Минакова — о ручках Montegrappa

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о специальной серии письменных принадлежностей, вдохновленных «24 часами Ле-Мана».

Фото: montegrappa.com

Фото: montegrappa.com

Только недавно я рассказывала о том, как много знаковых предметов одежды и аксессуаров появилось благодаря или в сотрудничестве со знаменитым ралли Mille Miglia, но, конечно, не с ним одним. Романтика гонок вообще привлекает производителей люкса.

«24 часа Ле-Мана» — не исключение. Недавно к столетию гонки специальную серию выпустила Montegrappa. «С 1923 года лучшие представители автоспорта приезжают на французскую трассу Circuit des 24 Heures, чтобы встретиться с судьбой. Во вторую субботу июня в 16 часов официальный стартер взмахивает триколором. Любое чувство опасности уступает место реву моторов и мечтам о бессмертии. "Ле-Ман" — это романтика, которая длится 24 часа, но остается в истории»,— красиво описывают гонку в Montegrappa.

Выглядят новые ручки весьма эффектно — это перьевая ручка, шариковая и роллер. Цена, кстати, на каждый из видов почти не отличается. Хотя обычно производители предпочитают делать более редкую и дорогую перьевую, более доступные — шариковые и роллеры. Тут же все практически равны: €565, €585 и €595 в зависимости от модели. Возможно, именно поэтому перьевые ручки на сайте Montegrappa уже раскупили. Правда, пишут, что «временно».

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