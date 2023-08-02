Глава Севастополя предупредил, что в районе пляжа Песочный будут подрывать опасный объект

Губернатор Севастополя Михаил предупредил, что в четверг в районе пляжа Песочный в Гагаринском районе города планируется уничтожение подрывом подводного взрывоопасного объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мероприятие будет проводиться ориентировочно с 14.00 до 17.00. Территория будет оцеплена, на пляж в это время попасть не удастся.

Губернатор напомнил гражданам о то том, что не нужно публично задавать вопросы о каких-либо звуках и выкладывать в соцсети видео о происшествиях в городе. Обо всех подозрительных фактах он призвал писать в чат-бот.

Также глава Севастополя уточнил, что в настоящий момент в городе все спокойно.

Михаил Волкодав

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