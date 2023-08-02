Reuters: у оружейных компаний в Европе возникла нехватка кадров

Производители оружия в Центральной Европе ищут способы справиться с «крупнейшим бумом» производства в отрасли со времен окончания холодной войны, сообщает Reuters. По его данным, на фоне военных действий на Украине резко вырос спрос на продукцию производителей оружия в Польше и Чехии. Из-за этого они начали запускать или расширять программы по набору и обучению новых работников.

В частности, чешская компания STV Group, производящая боеприпасы и артиллерийские снаряды, финансирует строительство квартир для сотрудников в городе Поличка (примерно в 200 км к юго-востоку от Праги), заявил председатель компании Дэвид Хак. Также STV Group предлагает вышедшим на пенсию сотрудникам бесплатные обеды в столовой, «чтобы они могли поделиться знаниями о недавно запущенных линиях по производству боеприпасов советской эпохи».

Чешский производитель взрывчатых веществ Explosia сообщил Reuters, что расширяет сотрудничество с местными университетами и ускоряет автоматизацию производства, чтобы компенсировать нехватку кадров. Президент промышленной Ассоциации обороны и безопасности (SIA) Чехии Иржи Хайнек заявил, что нехватка рабочих рук может привести к переносу производства из Центральной Европы. По его оценкам, при наличии достаточного количества рабочей силы и материалов чешские компании могли бы увеличить производство на 20%.

Правительство Чехии также начало обсуждение вопроса о трудоустройстве некоторых из прибывших в страну сотен тысяч украинских беженцев, чтобы помочь компаниям, испытывающим трудности с поиском работников. Министерство обороны Чехии рассказало Reuters, что наибольший спрос со стороны Украины в сейчас наблюдается на крупнокалиберные боеприпасы для оружия советской эпохи наряду с артиллерией западного стандарта, реактивными гранатометами и танковыми боеприпасами.

Польская военно-технологическая компания WB Group в 2022 году начала нанимать женщин на сборочные линии, где раньше в основном работали мужчины. Польская госкомпания PGZ тоже ведет поиск сотрудников, в том числе размещая рекламу в соцсетях, сообщил Reuters глава отдела кадров Артур Заборек. По его словам, в 2024 году PGZ намерена развернуть кампанию, чтобы убедить поляков, работающих на скандинавских верфях, вернуться домой и работать по новым контрактам на строительстве кораблей для ВМС Польши.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер