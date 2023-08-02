В Тахтамукайском районе Адыгеи к концу 2023 года сдадут три новых школы на 1,1 тыс детей каждая. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Адыгеи Фото: пресс-служба правительства Адыгеи

Речь идет о школе на 1,1 тыс. учеников, возводимой в ауле Новая Адыгея, школе такой же вместимости в пгт Яблоновский и еще одной на 250 мест в ауле Старобжегокай. Ход работ проверил глава региона Мурат Кумпилов.

Еще одну школу в пгт Яблоновский на 1,1 тыс. мест сейчас только начали строить, ее планируется в декабре 2024 года.

В сумме в 2023-2024 годах в Тахтамукайском районе будет создано свыше 3,5 тыс. учеников.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram